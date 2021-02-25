اليمين المتطرف.. مخاوف من ظهور رجال المافيا التركية بفضل التحالف الحاكم

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية، إن هناك مخاوف من عودة رجال المافيا التركية لظهور مجددا، لاسيما وأن التحالف الحاكم في تركيا وتحديدا الحركة القومية حليف العدالة والتنمية هو منا ساعدهم على الظهور مجددا للساحة في تركيا.وقالت الصحيفة، إن دولت بهجلي، سياسي متطرف أصبح في السنوات القليلة الماضية شريكًا مؤثرًا في الائتلاف في حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، له علاقات قوية مع علاء الدين تشاكيجي أكثر رجال العصابات شهرة في تركيا والمتهم بارتكاب 41 جريمة قتل سياسي وسجن بتهمة الأمر بضرب زوجته السابقة، التي قُتلت بالرصاص أمام ابنهما الصغير، ومع ذلك تم إطلاق سراحه من السجن إلى جانب العشرات من رجال المافيا الآخرين في عفو بسب مخاوف من تفشي فيروس كورونا العام الماضي في السجون التركية وبالطبع تم تجاهل السجناء السياسيين.وتمتد صداقة بهجلي وجاكيجي الخاصة إلى عقود إلى الوراء، وبرز كلاهما في أواخر الثمانينيات كعضوين في الذئاب الرمادية، وهي جماعة شبه عسكرية فاشية جديدة تعمل اليوم كجناح شبابي لحزب الحركة القومية بهجلي (MHP) وتنفي أي نشاط سياسي أو عنيف.تلك الفترة في التاريخ التركي مظلمة ودموية، تتميز بالعنف بين المنظمات اليمينية المتطرفة مثل الذئاب الرمادية والجماعات اليسارية مثل حزب العمال الكردستاني (PKK).خلال هذه السنوات، دخلت وكالة المخابرات التركية في شراكة مع المافيا لتنفيذ اغتيالات سياسية - وهو ترتيب تم الكشف عنه بطريقة مذهلة في حادث سيارة عام 1996 أسفر عن مقتل نائب، ونائب رئيس شرطة اسطنبول، وزعيم غراي وولفز عبد الله تشاتلي، وجميعهم كانوا السفر في نفس السيارة.بعد عقود قضاها رجال المافيا التركية في الاختباء أو السجن أو الابتعاد عن الأنظار، يقومون الأن بالظهور من جديد مما يثير مخاوف من عودة العنف مجددا إلى الدولة التركية.فيما أرسل تشاكيجي بنفسه تهديدات بالقتل إلى زعيم حزب المعارضة الرئيسي أثناء قيامه بزيارات لشخصيات سياسية أخرى كما ظهر في صورة على إنستجرام جنبًا إلى جنب مع وزير الداخلية السابق ومسؤولين كبار بالجيش في منتجع بودروم في أكتوبر، في صورة نشرها رجل أعمال ثري على صلة بحزب العدالة والتنمية الحاكم في أردوغان.وقالت الجارديان، إن هناك عدة حوادث وقعت الفترة الأخيرة تكشف بوضوح عن عودة قوية لرجال المافيا، ربما كان أبرزها الاعتداءات الأخيرة على المعارضين الأتراك، لاسيما الاعتداء على نائب رئيس "حزب المستقبل" سلجوق أوزداغف ي وضح النهار، حيث تين لاحقا أن واحد من المعتدين عليه يتبع منظمة الذئاب الرمادية.وفقًا لريان جينجيراس، الأستاذ في كلية الدراسات العليا البحرية في كاليفورنيا ومؤلف كتاب الهيروين والجريمة المنظمة وصنع تركيا الحديثة، فإن السياق السياسي اليوم مختلف تمامًا.وتابع: "هناك بيئة سياسية جديدة تتطور في تركيا - بيئة تم فيها تبرئة هؤلاء الرجال من جرائمهم الماضية".وأضاف: "يبدو أن إحياء اليمين التركي المتطرف كقوة سياسية بارزة من أهم الطرق التي تحولت بها التحالفات السياسية في تركيا في أعقاب محاولة الانقلاب في عام 2016 وبعد أن عزل أردوغان معظم الشركاء السياسيين المحتملين الآخرين في السنوات العشرين الماضية، ومع استمرار شعبية حزب العدالة والتنمية في التراجع، لم يعد أمام الرئيس الآن سوى خيار التمسك بحزب الحركة القومية إذا أراد التمسك بالسلطة".