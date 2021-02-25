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الخميس 25 فبراير 2021 الموافق 13 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

منتدى الشرق الأوسط: احتجاجات بوغازيتشى انتفاضة ضد أسلمة تركيا

الخميس 25/فبراير/2021 - 06:35 ص
احتجاجات بوغازيتشى
احتجاجات بوغازيتشى
أمينة ذكى
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قال بوراك بكديل، محلل سياسي مقيم في أنقرة وزميل في منتدى الشرق الأوسط، إن المظاهرات الاحتجاجية الطلابية التي يقدوها الطلاب في جامعة بوغازيتشي التركية ما هي إلا انتفاضد ضد لمحاولة الرئيس التركي أسلمة الدولة وقمع الحرية والمدنية بشكل عام.

وتابع بكديل أن جامعة البسفور أو جامعة بوغازتيشي هي واحدة من أفضل ثلاث مؤسسات للتعليم العالي في تركيا، حيث تأسست في عام 1863، وهي أول جامعة أمريكية تأسست خارج الولايات المتحدة، ومؤسسوها هم كريستوفر روبرت وسايروس هاملين.

ومن بين خريجي الجامعة البارزين رئيسي الوزراء السابقين تانسو شيلر وأحمد داوود أوغلو، كما وضعت تايمز للتعليم العالي الجامعة في المرتبة 601-800 في تصنيفها الجامعي العالمي لعام 2021، وفي كل عام، ويخضع حوالي 2.5 مليون تلميذ تركي لامتحان وطني للالتحاق بالجامعة، وفي العام الماضي، التحق 708 من أفضل 1000 من بين 2.5 مليون طالب في تركيا بالجامعة بمعنى آخر، يفضل 70% من أفضل طلاب تركيا هذه الجامعة.

وأضاف بكديل، "لطالما كان الإسلاميون الأتراك تحت قيادة أردوغان على خلاف مع التقاليد الليبرالية الموالية للغرب"، واعتبر أن التناقض الأيديولوجي بين نظام أردوغان الذي يحاول أسلمة تركيا والليبرالية التركية هو ما فتح جبهة جديدة في المعركة وكان سببا في الاحتجاجات الطلابية والنخب الأكاديمية.

وفي 2 فبراير اعتقلت الشرطة التركية أكثر من 150 شخصًا شاركوا في احتجاجًا سلميًا على تعيين أردوغان لأحد الموالين للحزب كرئيس جديد للجامعة، وكانت هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تعيين خريج من خارج الجامعة كرئيس للجامعة منذ عام 1971، فيما يحتج الطلاب والأساتذة والخريجون على تعيين رئيس الجامعة مليح بولو، العضو السابق في حزب العدالة والتنمية بزعامة أردوغان، منذ أوائل يناير، حتى أن الشرطة داهمت بعض منازل المتظاهرين وحاصرت حرم الجامعة.

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