تصعيد جديد... تركيا تتهم اليونان بمضايقة سفينة أبحاث فى شرق البحر المتوسط

اتهمت تركيا القوات الجوية اليونانية بمضايقة سفينة أبحاث تركية في بحر إيجه هذا الأسبوع، قبل استئناف المحادثات بشأن النزاع البحري المستمر بين البلدين، وفقا لما نقله موقع المونيتور الأمريكي.وقالت وزارة الدفاع التركية، إن مقاتلات "F-16" اليونانية اقتربت من "TCG Cesme" بالقرب من جزيرة ليمنوس، وزعمت أنقرة أن أحد المقاتلين نزل إلى ارتفاع ألف متر وألقى قنابل إنارة على بعد ميلين بحريين من سفينة الأبحاث.وقال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، إن تركيا ردت "ضمن القواعد" على الاستفزاز المزعوم، دون تقديم تفاصيل، وقال أكار للصحفيين في البرلمان: "مثل هذه المضايقات ليست مناسبة ولا تناسب علاقات حسن الجوار".ونفى متحدث باسم وزارة الدفاع اليونانية هذا الاتهام، قائلا إنه لم تحدث مضايقات، كما أجرت الطائرات المقاتلة اليونانية تدريبات فوق بحر إيجه وقالت وزارة الدفاع إنها جرت بعيدًا عن طريق السفينة التركية.ومن المقرر أن ينخرط البلدان من جديد في المحادثات المقررة في أثينا في أوائل مارس قبل قمة الاتحاد الأوروبي.واندلعت التوترات بين أثينا وأنقرة خلال العام الماضي بسبب نزاعهما المستمر منذ عقود حول ترسيم الحدود البحرية والوصول إلى احتياطيات الهيدروكربون في شرق بحر إيجة.وفي العام الماضي اصطدمت فرقاطة يونانية بسفينة حربية تركية كانت ترافق سفينة الأبحاث الزلزالية Oruc Reis.وجعلت التوترات اليونان أوثق في التعاون الدفاعي مع الدول الأخرى التي تعارض حملة تركيا المتزايدة للتأثير في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والقوقاز.وأجرت مصر واليونان وقبرص والإمارات مناورات بحرية مشتركة في الأشهر الأخيرة، كما وقعت أثينا شراكة دفاعية مع الإمارات العربية المتحدة وأخرى مع إسرائيل أواخر العام الماضي.