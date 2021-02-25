أعمال عنف جديدة فى سجن بالإكوادور بعد مقتل العشرات

أعلنت الشرطة الإكوادورية، عن وقوع مزيد من أعمال العنف في أحد السجون، بعد مقتل 79 شخصا في عمليات تمرد بأربعة سجون نفذتها منظمات إجرامية.وقال قائد الشرطة باتريسيو كاريو إن هناك أنباء عن أعمال عنف جديدة في سجن بمدينة جواياكيل الساحلية وإن الشرطة ستعاود دخول المجمع وتستخدم "القوة اللازمة" للسيطرة على الأمور.وقال رئيس الإكوادور لينين مورينو أمس الأربعاء إن موجة العنف تلك كانت "متزامنة ومنسقة"، مضيفا أن مثل هذا العنف لم تشهده بلاده من قبل.