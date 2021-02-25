أستراليا تقر قانونا بشأن الأخبار الإلكترونية على فيسبوك وجوجل

أقر المشرعون الأستراليون قانونا هو "الأول في العالم" بشأن الأخبار الإلكترونية، يتطلب من شركتي فيسبوك وجوجل التفاوض مع الناشرين بشأن الدفع مقابل المحتوى الإخباري، حسبما ذكر وزير الخزانة جوش فرايدنبرج اليوم الخميس.ووافق البرلمان بمجلسيه على مشروع قانون معدّل لوسائل الإعلام للامتثال لاتفاق تم إبرامه في وقت سابق من الأسبوع بين فيسبوك والحكومة.وقال فرايدنبرج: "سيضمن القانون حصول شركات الإعلام الإخباري على أجر عادل مقابل محتواها، مما يساعد على استدامة صحافة المصلحة العامة في أستراليا".ومنعت فيسبوك الأستراليين الأسبوع الماضي من مشاهدة ومشاركة المقالات الإخبارية على منصته، ردا على القواعد الجديدة التي تتطلب من عملاق وسائل التواصل الاجتماعي الدفع للوسائل الإخبارية مقابل محتواها.وتقول فيسبوك إنه ليست هناك حاجة لوضع القواعد الجديدة، حيث يستفيد الناشرون من الترتيب الحالي، حيث يتلقى المستخدمون تدفقا ثابتا من المنشورات، بما في ذلك المقالات من مزودي الأخبار.