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الخميس 25 فبراير 2021 الموافق 13 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اشتباك بين المحتجين والشرطة فى النيجر بعد نتيجة الانتخابات

الخميس 25/فبراير/2021 - 05:51 ص
اشتباكات فى النيجر
اشتباكات فى النيجر
وكالات
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أشعل مؤيدو زعيم المعارضة في النيجر مهامان عثمان النار في إطارات سيارات واشتبكوا مع قوات الأمن في العاصمة نيامي، في حين أعلن الرئيس السابق عثمان فوزه في الانتخابات التي جرت يوم الأحد خلافا للأرقام الرسمية.

كانت مفوضية الانتخابات قد أعلنت الثلاثاء الماضي فوز مرشح الحزب الحاكم محمد بازوم بحصوله على 55.75 في المئة من أصوات الناخبين، مما أشعل مظاهرات بالشوارع استمرت حتى أمس الأربعاء.

وشوهد أفراد الشرطة وهم يضربون المحتجين بأيديهم وبالهراوات في شوارع تناثرت فيها الحجارة وعربات السلع التي تركها أصحابها.

كما سارت مجموعة من الشبان في طريق رافعين صورة عثمان وملوحين بالعصي مهددين المارة.

وتهدف الانتخابات إلى بدء أول انتقال للسلطة في البلاد من رئيس منتخب ديمقراطيا إلى آخر، مع تنحي الرئيس محمد إيسوفو بعد فترتي ولاية مدة كل منهما خمس سنوات.

ورفض عثمان النتائج في عدة مناطق قال إنها شابتها "مخالفات" وأعلن حصوله على 50.3 في المئة من الأصوات مقابل 40.7 في المئة حصل عليها بازوم في جولة الإعادة.

وقالت بعثة مراقبة من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا إن التصويت جرى "في ظروف اتسمت بالحرية والنزاهة والمصداقية والشفافية".

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