استقالة متطوعين بأولمبياد طوكيو بعد تصريحات رئيس لجنة التنظيم

قال منظمون إن نحو ألف متطوع في أولمبياد طوكيو قدموا استقالتهم في الشهر الماضي خلال الفترة التي شهدت العديد من المشاكل بسبب تصريحات مسيئة من يوشيرو موري رئيس اللجنة المنظمة السابق واختيار رئيسة جديدة للجنة.وربما يمثل انخفاض أعداد المتطوعين ضربة أخرى لأولمبياد طوكيو 2020 والتي تأجلت لعام بسبب جائحة فيروس كورونا وتواجه معارضة محلية بشأن مخاوف من العدوى.وأشارت اللجنة المنظمة إلى أن موري ليس السبب في استقالة كل المتطوعين مؤخرا، كما أظهرت استطلاعات رأي أن المتطوعين أعربوا مرارا وتكرارا عن مخاوفهم بسبب الجائحة.ويصل عدد المتطوعين في أولمبياد طوكيو 2020 إلى 80 ألفا وأشار المنظمون إلى أنهم لا يتوقعون تأثر البطولة إذ أن من قدموا استقالتهم يمثلون أقل من واحد بالمئة من المجموع.وقامت حكومة طوكيو بالتعاقد مع 30 ألف متطوع بشكل منفرد ولم يتسن لرويترز الحصول على تعليق حول عدد من قدموا استقالتهم منهم.وتقام الأولمبياد في الفترة من 23 يوليو وحتى الثامن من أغسطس.