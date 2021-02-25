كوريا الجنوبية تسجل 396 إصابة جديدة بكورونا و5 وفيات

سجلت كوريا الجنوبية 396 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.ونقلت وكالة يونهاب للأنباء عن المراكز الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن هناك 369 إصابة محلية بين الإصابات الجديدة.ويرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 88 ألفا و516 إصابة.كما سجلت كوريا الجنوبية خمس وفيات إضافية ليصل الإجمالي إلى 1581 وفاة.