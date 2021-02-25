تحذريات من التجمعات خلال مسيرة الشعلة الأولمبية

طلبت اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو اليوم الخميس من الحاضرين إلى مسيرة الشعلة الأولمبية إظهار دعمهم بالتصفيق وأوضحت أنها ستقوم ببث الحدث لتفادي التجمعات الكبيرة.وقال يوكيهيكو نونومورا، المسؤول التنفيذي في اللجنة المنظمة في إفادة صحفية، إنه من المحتمل إيقاف مسيرة الشعلة الأولمبية، التي تبدأ في 25 مارس حول اليابان، بسبب مخاوف من جائحة فيروس كورونا لو حدثت تجمعات كبيرة في الشوارع.وأضاف: "لو حدثت أي تجمعات كبيرة في الشوارع فمن الممكن إيقاف مسيرة الشعلة الأولمبية حيث نعتبر الأمن والسلامة أولوية".وأشار مسؤولون إلى أنه من الممكن فرض إجراءات أكثر صرامة منها عدم حضور أي شخص.وواجهت أولمبياد طوكيو العديد من المشاكل منها المعارضة المحلية لإقامة البطولة بسبب مخاوف من الجائحة واستقالة الرئيس السابق للجنة المنظمة بسبب تصريحات مسيئة للسيدات.