مطار الغردقة يعلن حالة الاستنفار استعدادا لزيادة معدلات التشغيل

كشفت مصادر مطلعة بالشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، أن السلطات المختصة بمطار الغردقة الدولي أعلنت حالة الاستنفار والطوارىء القصوى، وذلك استعدادا لزيادة معدلات التشغيل الجوي والركابي بداية من منتصف شهر مارس المقبل، وذلك فيإاطار حرص وزارتي السياحة والطيرن المدني على زياد تنشيط الحركة السياحة الداخلية والأجنبية الوافدة إلى البلاد في ظل الظروف الصحية الراهنية التي يشهدها العالم.وأضافت المصادر أن مسئولي مطار الغردقة الدولي، قد أصدرو تعليمات بعودة العاملين بكافة القطاعات والإدارات الفنية والإدارية تدريجيا؛ استعدادا لزيادة الحركة الجوية والركابية المتوقعة خلال منتصف الشهر المقبل، والقادمة من مختلف الدول الأوروبية والعربية فضلا عن المدن المصرية، حيث سيتم إصدار تعليمات جديدة خلال الفترة المقبلة.وأشارت المصادر إلى أن السلطات المختصة بمطار الغردقة الدولي بدأت في تجهيز صالات السفر والوصول الدولية والداخلية لاستقبال الحركة الجوية والوفود الركابية والسياحية المتزايدة خلال الفترة المقبلة، عبر صيانة وتطوير الأجهزة والمعدات ورفع الكفاءة لكافة منشآت المطار، خاصة عقب اجتياز المطار للتفيشات الأمنية الروسية خلال الفترة الماضية تمهيدا لعودة السياحة الروسية إلى محافظة البحر الأحمر قريبا.وأوضحت المصادر أنه من المقرر وصول ما يقرب من 40 رحلة سياحية منتظمة وغير منتظمة "الشارتر" قادمة من دولة كازاخستان وعددا من الدول الأوروبية والآسيوية مع بداية حلول الصيف المقبل، لافتة إلى أن حصول مطار الغردقة على شهادة الاعتماد الصحي للسفر الآمن، سيلعب دورا كبيرا ومؤثرا خلال الفترة المستقبلية في زيادة معدلات التشغيل.