«ينشره قريبًا».. بايدن يقرأ تقريرًا استخباريًا بشأن اغتيال خاشقجى

أعلن الرئيس الأمريكي حو بايدن، أنه اطلع على تقرير استخباراتي سينشر قريبًا حول اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في أسطنبول.وقال بايدن للصحفيين عندما سئل إن كان قد قرأ التقرير: "تعم لقد فعلت".وكان البيت الابيض أعلن في وقت سابق الأربعاء أنّ التقرير غير السرّي سيُنشر "قريبًا" من دون أن يحدد متى بالضبط.وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض جين ساكي كذلك إنّ بايدن سيتحدث "قريبًا" مع العاهل السعودي الملك سلمان للمرة الأولى منذ توليه منصبه.كما لم تؤكد ساكي تقريرًا نشره موقع أكسيوس عن أنّ مكالمة بايدن مع الملك سلمان ستجرى الأربعاء وأنّ التقرير الاستخباري سيُنشر الخميس.وعندما سئل بايدن متى سيجري المكالمة مع العاهل السعودي، أجاب: "سوف أتحدث معه، لم أتحدث معه حتى الآن".ومنذ توليه الرئاسة في يناير، شدّد بايدن على أنه سيعيد "ضبط" العلاقات الأميركية مع السعودية.