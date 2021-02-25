وزير الخارجية الإماراتى يلتقى نظيره اليمنى لبحث آخر المستجدات

ألتقى وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني الدكتور أحمد عوض بن مبارك.وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات المشتركة بين البلدين إضافةً إلى تطورات الأوضاع على الساحة اليمنية.وأكد وزير الخارجية الإماراتي، أن الإمارات تقدر الدور المهم والمحوري للمملكة العربية السعودية في تنفيذ اتفاق الرياض، ومساندتها الدائمة للشعب اليمني.