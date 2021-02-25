قضية مصر السكانية على طاولة المجلس الأعلى للثقافة.. اليوم

تعقد في الخامسة والنصف من مساء اليوم الخميس٬ ندوة بعنوان "قضية مصر السكانية.. المشكلة والحل"، والتي تنظمها لجنة الجغرافيا والبيئة بالمجلس الأعلى للثقافة٬ وذلك بقاعة المجلس.يدير الندوة الدكتور السيد الحسيني، مقرر اللجنة٬ ويشارك بها كل من: الدكتورة فيروز محمود حسن٬ ومداخلة بعنوان "أبعاد المشكلة السكانية"، والدكتور عبد المسيح سمعان٬ ومشاركة حول التربية السكانية، والدكتور السيد الحسيني٬ وكلمة بعنوان "أعراض المشكلة السكانية ومقترحات الحل ودور الفرد والدولة".وتطبق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، كما تبث الندوة "أونلاين" عبر الصفحة الرسمية لأمانة المؤتمرات على "فيسبوك" وقناتها على "يوتيوب".ويعد معدل زيادة المواليد أحد أهمّ الأسباب المؤدية لزيادة عدد السكان في مصر، حيث إنّ عدد المواليد يفوق بشكل كبير عدد الوفيّات، فقد أظهرت الإحصائيّات أنّ متوسط معدّل الإنجاب الحاليّ في مصر يصل إلى نحو 4 مواليد في اليوم، ومن الحلول المقترحة للحد من زيادة أعداد المواليد، العمل على طرح برامج توعوية متخصصة تهدف إلى تخفيض معدلات الإنجاب، على أن تتركز هذه البرامج في المناطق البسيطة التي يرتفع فيها عدد أفراد الأسرة الواحدة.