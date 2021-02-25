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الخميس 25 فبراير 2021 الموافق 13 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

فرقة فرسان الشرق تعود لمسرح الجمهورية بعرض «إيزيس»

الخميس 25/فبراير/2021 - 01:57 ص
إيزيس
إيزيس
نضال ممدوح
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يستقبل مسرح الجمهورية في الثامنة من مساء يومي٬ السادس والسابع٬ من شهر مارس المقبل٬ العرض الراقص «إيزيس»، والذي تقدمه فرقة فرسان الشرق للتراث، العرض تصميم وإخراج كريمة بدير.

يقدم العرض معالجة فنية جديدة للقصة الفرعونية الشهيرة إيزيس وأوزوريس، ويتناول لقاء جب إله الأرض، ونوت إلهة السماء، وميلاد أيزيس، وأوزوريس، وست، ونفتيس.

كما يبرز الصراع بين أوزوريس وأخيه ست٬ وإخلاص إيزيس لأوزوريس ومحاولتها جمع أشلائه بعد اغتياله من خلال استعراض جوانب من فنون الحضارة الفرعونية.

العرض أداء كل من: «ياسمين سمير - نادر جمال - محمد هلال - عبد الرحمن دسوقي - حبيبه إبراهيم - دنيا محمد - باسم مجدي - فاطمه الشبراوي - حسين رشاد»، وجميع أعضاء فرسان الشرق، والأداء الصوتي بروح «إيزيس» للفنانة فاطمة محمد على، ملابس وديكور إهداء أنيس إسماعيل، أشعار محمد زناتي، موسيقي محمد مصطفى، إضاءة رضا إبراهيم.

ويقام العرض مع التشديد على اتباع وتنفيذ كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، بداية من الالتزام بارتداء الكمامات، واستخدام بوابات التعقيم، وقياس درجة الحرارة، والتباعد المسموح بين مقاعد الجمهور، والالتزام بنسبة 50% من القوة الاستيعابية.

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