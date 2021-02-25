مناقشة رواية «كقطة تعبر الطريق» لحاتم حافظ «أونلاين»

تبث في الثامنة من مساء اليوم الخميس٬ عبر جروب «BOOKMARK» على «فيس بوك»٬ ندوة لمناقشة أحدث روايات الكاتب حانم حافظ٬ «كقطة تعبر الطريق»٬ والصادرة حديثًا عن الدار المصرية اللبنانية للنشر.، هذا ويناقش الرواية كل من: «الروائي إبراهيم فرغلي٬ والناشرة نرمين رشاد٬ وسيد محمود».تحمل رواية «كقطة تعبر الطريق» الكثير من الأسئلة أكثر ما تحمل من إجابات٬ وتثير الكثير من الأفكار والقضايا الإنسانية الكبرى عن الاغتراب عن الذات والاغتراب عن الأرض، وتفجر الكثير من علامات الاستفهام٬ فمن خلال شخصية «سهيلة» ذات الجذور الفلسطينية من ناحية جدتها التي عاشت في الأردن٬ والمرأة التي يهابها الجميع حتي «فرنسيس» اليهودي مدير دار النشر التي تمتلكها٬ وهي مفارقة شديدة السخرية والمرارة في آن واحد.فبينما من يشاركون فرنسيس «يهوديته» يحتلون أرضها ووطنها٬ يخضع لها هو خضوع أشبه بالتذلل، وسهيلة امرأة خطرة مهابة الجانب من الجميع كرئيس المافيا٬ لا لشيئ إلا أنها عضوة في أخوية يسارية يهودية التي حلت محل القوميات نفسها.