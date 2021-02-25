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الخميس 25 فبراير 2021 الموافق 13 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

على الهلباوى يشدو من جديد بمسرح سيد درويش.. الليلة

الخميس 25/فبراير/2021 - 01:48 ص
على الهلباوى
على الهلباوى
نضال ممدوح
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يستقبل مسرح سيد درويش (دار أوبرا الإسكندرية)٬ في الثامنة من مساء اليوم الخميس٬ حفلًا للإنشاد الديني٬ والذي يحييه المنشد الفنان علي الهلباوي.

ويتضمن برنامج الحفل مجموعة مختارة من أجمل ما قدمه "الهلباوي" نذكر منها: "أيا من بالوفا، مرسال لحبيبتى، عارف، قل لمن، قل للمليحة، أنا سميتك الجنة٬ الحضن لمة روح٬ ضميني من تاني٬ شارد منين ما بروح٬ إكمني وحداني٬ أنا جيت أغني الحزن غناني٬ سلام عليك٬ على أي وضع" وغيرها.

يشار إلى أن على "الهلباوى" ابن المنشد الديني الشيخ محمد الهلباوي٬ وبدأ الغناء فى عمر 17 عامًا مع فرقة "الهلباوى"، ثم انفصل تدريجيًا عنها حتى أصدر ألبومه الخاص الذى يضم مجموعة من الأعمال التي تمزج بين الغناء والإنشاد، وقدم العديد من الحفلات الناجحة بمختلف الأماكن الثقافية فى مصر ونجح فى تكوين قاعدة جماهيرية كبيرة.

ويقام الحفل مع التشديد على اتباع وتنفيذ كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، بداية من الالتزام بارتداء الكمامات، واستخدام بوابات التعقيم، وقياس درجة الحرارة، والتباعد المسموح بين مقاعد الجمهور، والالتزام بنسبة 50% من القوة الاستيعابية.

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