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الخميس 25 فبراير 2021 الموافق 13 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

الليلة.. حفل جديد لفرقة رضا بضيافة قبة الغورى

الخميس 25/فبراير/2021 - 01:33 ص
فرقة رضا
فرقة رضا
نضال ممدوح
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يستضيف مركز إبداع قبة الغوري بشارع الأزهر٬ في السابعة من مساء اليوم الخميس٬ حفلًا جديدًا لفرقة "رضا للفنون الشعبية"، التابعة للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية.

وتقدم الفرقة مجموعة من أشهر استعراضاتها: العصايا، الأقصر بلدنا، التواشيح، التنورة، الحصان، الحجالة٬ الخلخال، العرقسوس، الداحية، يا وردة يابلدى، إلى جانب فاصل من أعمال الموسيقار على إسماعيل يضم معزوفتي خان الخليلي والكرنك.

يذكر أن فرقة رضا أسسها الفنان محمود رضا، بالاشتراك مع الراقص الأول والمصمم والمؤلف الموسيقى على رضا، والراقصة الأولى فريدة فهمى، بمساندة أستاذ الهندسة الدكتور حسن فهمى.

قدمت أول عروضها فى أغسطس 1959، وفى عام 1961 أصبحت الفرقة تابعة للدولة وقام على إدارتها الشقيقان محمود وعلى رضا، كما كون الموسيقار على إسماعيل أول أوركسترا خاص بالفنون الشعبية لمصاحبتها بقيادته، وقام بتلحين أشهر استعراضاتها.

وفرقة رضا من أهم الفرق المصرية على المستوى الدولي٬ وشاركت في المهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية في الدورة السابقة 2019 برعاية وزارة الثقافة هي والفرقة القومية للفنون الشعبية٬ من خلال البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الفنان الكبير الدكتور عادل عبده.

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