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الخميس 25 فبراير 2021 الموافق 13 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

البرتغال ترشح جوتيريش رسميا لولاية ثانية بالأمم المتحدة

الخميس 25/فبراير/2021 - 01:31 ص
أنطونيو جوتيريش
أنطونيو جوتيريش
وكالات
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رشحت الحكومة البرتغالية رسميا أنطونيو جوتيريش أمينا عاما للأمم المتحدة لولاية ثانية.

وكتب رئيس الوزراء البرتغالي أنطونيو كوستا، الأربعاء، عبر تويتر أن جوتيريش سيؤدي مهامه "بحيادية وكفاءة وقدرة على الحوار".

وأوضح كوستا أنه أرسل خطاب ترشيح إلى رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي.

وأبلغ جوتيريش بالفعل رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة في وقت سابق من هذا العام أنه متاح لولاية ثانية.

وتولى جوتيريش، 71 عامًا، منصب الأمين العام للمنظمة الدولية منذ بداية عام 2017، وتنتهي ولايته بنهاية العام الحالي، ولم تُطرح أسماء منافسة حتى الآن.

وتقليديا، تتمتع الدول الخمس التي لها حق النقض (فيتو)، وهي الولايات المتحدة والصين وروسيا وبريطانيا وفرنسا، بتأثير حاسم على التعيين.

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