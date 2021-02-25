مناقشة الأفكار التنويرية لدى رواد الإصلاح بمركز الحرية (صور)

واصل الدكتور أشرف منصور، أستاذ الفلسفة بكلية الآداب - جامعة الإسكندرية، سلسلة ندواته "تراث التنوير في الشرق والغرب"، وذلك خلال الندوة الثالثة٬ والتي عقدت بمركز الحرية للإبداع بالإسكندرية٬ تحت عنوان "التنوير في الفكر العربي الحديث والمعاصر".وكشف "منصور"، فى تصريحات لـ"الدستور"، طبيعة الندوات، مشيرا إلى أنها: بدأت بمحاولة الكشف عن العناصر التنويرية في التراث الفلسفي الإسلامي لدى فلاسفة الإسلام والمعتزلة، والتي تمثلت في النزعة العقلانية والتأويل المجازي للنص الديني ومناصرة الحرية الإنسانية التي هي أساس التكليف الشرعي.وكانت الندوة الثانية حول التنوير في الفكر الأوروبي، وركزت على انتقال أفكار فلاسفة الإسلام إلى أوروبا منذ أواخر العصور الوسطى وعصر النهضة، وتأثير هذه الأفكار في عصر التنوير في القرن الثامن عشر.أما الندوة الثالثة فقد تناولت الأفكار التنويرية لدى رواد الإصلاح والنهضة في القرن التاسع عشر، بالتركيز على رفاعة الطهطاوي، وخير الدين التونسي، وعبد الرحمن الكواكبي، ومحمد عبده.تتميز هذه المحاضرة بأنها الأولى التي تتناول الهموم الفكرية والثقافية الحالية من منطلق أفكار رواد النهضة، وتبحث عن إجابة عن الأسئلة التي علقت دومًا بمفكري القرن التاسع عشر، مثل: لماذا لم يقدر لمشاريعهم الفكرية النجاح؟ ولماذا لم تنتشر بين الجماهير وتُحدث تيارًا اجتماعيًا عامًا؟ وما طبيعة العلاقة بين تلك المشاريع الفكرية والأنظمة الحاكمة آنذاك.