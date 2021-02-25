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الخميس 25 فبراير 2021 الموافق 13 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط محطة وقود بدون ترخيص وتحرير محاضر غش تجاري بكفر الشيخ

الخميس 25/فبراير/2021 - 01:20 ص
محاضر غش تجاري
محاضر غش تجاري
عمرو الشامي
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كلف اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، باستمرار الحملات التموينية والرقابية لتكثيف الرقابة علي الأسواق، والمحلات التجارية ومحال الجزارة والمخابز، لمنع احتكار السلع، والتأكد من صلاحية الأصناف المعروضة والبيع بالسعر الرسمي والإعلان عن أسعار السلع التموينية المدعومة بشكل واضح، وكذا التأكيد على الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتخذها المحافظة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأشرَف جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الحامول، على المرور على المحلات التجارية والجزارة، والمطاعم والكافيهات ومحطات بيع الوقود بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك وإدارة التموين والصحة والطب البيطري.

وأسفرت الحملة عن تحرير 12 محضر للمخالفات المتنوعة منها "محضر مزاولة نشاط بدون ترخيص لمحطة وقود، وتم التحفظ علي 500 لتر بنزين، 1500 لتر سولار، محضر غش تجاري لمطعم، محضرين عرض لحوم مكشوفة خارج المحل، 4 محاضر نظافة وشهادات صحية، محضر استخدام غاز منزلي لنشاط تجاري، محضرين بيع ملابس بتخفيضات بدون تصريح، محضر بيع سجائر مستوردة بدون فواتير".

وأشرَف علي سلامة، رئيس مركز ومدينة قلين، على أعمال الحملات التموينية والرقابية للتفتيش على المحلات التجارية، ومحال الجزارة، والمخابز، وذلك لمنع احتكار السلع والتأكد من صلاحية الأصناف المعروضة، كذا التأكد من البيع بالسعر الرسمي للسلع، والإعلان عن أسعار السلع التموينية المدعومة بشكل واضح، بالتنسيق مع إدارة التموين والصحة والطب البيطري، وتم تحرير محاضر للمخالفات المتنوعة ما بين "عدم إعلان أسعار، ولحوم مكشوفة، وبدون ترخيص".

كما أشرَف الدكتور أيمن خلف الله، رئيس مدينة برج البرلس، على أعمال الحملة المكبرة للمرور على المحلات التجارية، والمخابز، والمطاعم، والمجازر، وذلك للتأكد من صحة وسلامة السلع المعروضة أمام المواطنين من حيث الجودة والصلاحية، وكذا ضبط الأسعار، وتفعيل ارتداء الكمامات الواقية لجميع أصحاب المخابز والمحلات والعاملين بها، فضلًا عن مراجعة كافة الشهادات الصحية وتراخيص النشاط والنظافة، بالتنسيق وبالتعاون المشترك مع إدارة الصحة والتموين والطب البيطري.

وقد أسفرت الحملة عن ضبط 5 شكائر دقيق بلدي في تروسيكل بدون بيانات، بالإضافة الي ضبط كمية من اللحوم غير صالحة للاستهلاك الادمي مذبوحة خارج المجازر الحكومية.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وذلك في إطار جهود المحافظة بتكثيف الرقابة على الأنشطة التموينية والأسواق وتوفير الدعم الكامل للمواطنين.

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