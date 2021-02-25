تفاصيل كليب حماقى الجديد «حياتك فى صورة»

يستعد محمد حماقى لطرح أغنية جديدة تحمل اسم "حياتك فى صورة"، حيث نشر عبر حسابه الشخصى على "إنستجرام" صورة من كواليس الأغنية.أغنية "حياتك في صورة" كلمات أمير طعيمة، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع تميم.الجدير بالذكر أن آخر أعمال حماقي كان كليب "هو ده حبيبي"، واحتلت الأغنية المراكز الأولى على تطبيق أنغامي في العديد من الدول العربية.