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الخميس 25 فبراير 2021 الموافق 13 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

اليوم.. جبير المليحان فى ضيافة موقع صدى ذاكرة القصة القصيرة

الخميس 25/فبراير/2021 - 01:08 ص
جبير المليحان
جبير المليحان
خالد حماد
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يستضيف موقع صدى ذاكرة القصة القصيرة الكاتب والقاص السعودي جبير المليحان، عبر حوار مفتوح مع الناقد والأكاديمي مصطفى الضبع، والناقد والروائي سيد الوكيل، والناقد والأكاديمي محمود الضبع، والناقد الأردني حسين دعسة، وتدير اللقاء الكاتبة والقاصة مرفت يس، وذلك في الـ7 مساء اليوم الخميس الموافق 25 فبراير، عبر خاصية "زووم".

جدير بالإشارة أن الكاتب والقاص جبير المليحان هو مؤسس شبكة القصة العربية، وله العديد من المؤلفات منها مجموعة (الهدية) قصص أطفال، صدرت عام 2004، و"الوجه الذي من ماء" عن دار الانتشار العربي، و"قصص صغيرة" عن دار المفردات 2009، ورواية "أبناء الأدهم" عن دار جداول 2016.

وترأس مجلس إدارة نادي المنطقة الشرقية الأدبي مدة خمس سنوات، وانتهت بتقديم أعضاء المجلس استقالتهم احتجاجا على وزارة الثقافة والإعلام لحجب لائحة الانتخابات.

كما حصل على جائزة وزارة الثقافة والإعلام السعودية عن روايته "أبناء الأدهم" مارس عام 2017م، والمقامة ضمن فعاليات معرض الكتاب الدولي بالرياض.
جبير المليحان
سيد الوكيل
محمود الضبع
مرفت يس
جبير المليحان
سيد الوكيل
محمود الضبع
مرفت يس

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