ريال مدريد يفوز على أتالانتا بهدف نظيف فى دورى الأبطال

حقق فريق ريال مدريد الإسباني انتصارا صعبا على مضيفه أتالانتا الإيطالي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء، على ملعب "جيويس" بمدينة بيرجامو الإيطالية، في ذهاب دور الـ 16 لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.سجل هدف ريال مدريد واللقاء الوحيد، اللاعب الفرنسي فيرلاند ميندي في الدقيقة 86، بتسديدة بيمناه من خارج منطقة جزاء أتالانتا.وكان فريق أتالانتا قد أكمل اللقاء بعشرة لاعبين فقط، بعد الطرد المبكر الذي تعرض له لاعبه ريمو فريلير في الدقيقة 17، بعد عرقلة ميندي لاعب الريال.ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين ريال مدريد وأتالانتا يوم 16 مارس المقبل، على ملعب "ألفريدو دي ستيفانو" معقل الفريق الملكي بالعاصمة الإسبانية "مدريد"، وسيكفي الريال تحقيق التعادل فقط في لقاء الإياب من أجل التأهل للدور ربع النهائي للمسابقة الأوروبية، فيما سيحتاج أتالانتا للفوز بهدفين نظيفين للعبور للدور القادم.