«بيلوسى» تؤكد دعم الكونجرس الثابت لأمن إسرائيل

قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، إنها أكدت لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "دعم الكونجرس الثابت لأمن وأمان إسرائيل".وفي تغريدة لها عبر "تويتر"، كتبت بيلوسي: "اليوم تحدثت مع نتانياهو لإعادة التأكيد على الروابط غير القابلة للكسر بين بلدينا، ودعم الكونجرس الثابت لأمن إسرائيل وأمانها".وأضافت: "ناقشنا سبل مكافحة فيروس كورونا، وأملنا المشترك في السلام الإقليمي، بما في ذلك حل الدولتين العادل والمستقر والدائم".