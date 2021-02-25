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الخميس 25 فبراير 2021 الموافق 13 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«بيلوسى» تؤكد دعم الكونجرس الثابت لأمن إسرائيل

الخميس 25/فبراير/2021 - 06:32 ص
نانسي بيلوسي
نانسي بيلوسي
وكالات
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قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، إنها أكدت لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "دعم الكونجرس الثابت لأمن وأمان إسرائيل".

وفي تغريدة لها عبر "تويتر"، كتبت بيلوسي: "اليوم تحدثت مع نتانياهو لإعادة التأكيد على الروابط غير القابلة للكسر بين بلدينا، ودعم الكونجرس الثابت لأمن إسرائيل وأمانها".

وأضافت: "ناقشنا سبل مكافحة فيروس كورونا، وأملنا المشترك في السلام الإقليمي، بما في ذلك حل الدولتين العادل والمستقر والدائم".

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