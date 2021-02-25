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الخميس 25 فبراير 2021 الموافق 13 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

نيكاراجوا تؤكد استلام دفعة من لقاح كورونا الروسى

الخميس 25/فبراير/2021 - 01:01 ص
لقاح كورونا
لقاح كورونا
وكالات
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أعلنت نائبة رئيس نيكاراجوا روزاريو موريلو، عن وصول الدفعة الأولى من لقاح "سبوتنيك V" المضاد لكورونا، التي تبرعت بها روسيا لبلادها.

ولم تكشف موريلو العدد الدقيق للجرعات التي استلمتها نيكاراجوا، وفقا لوكالة "رويترز".

وكانت موريلو قالت في بداية الشهر الحالي إن بلادها تجري مفاوضات مع روسيا بخصوص شراء اللقاح "سبوتنيك V".

وأشارت وقتها إلى أن اللقاح الروسي أظهر فاعلية و"سيكون أداة قوية لتعزيز صحة وحياة الأسر في نيكاراغوا".

يذكر أن الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، أعلن في 3 فبراير أن نيكاراغوا انضمت إلى قائمة الدول التي اعتمدت لقاح "سبوتنيك V".

وتصل فعالية اللقاح الروسي الذي يجري التطعيم به على جرعتين إلى 91.4% حسب نتائج الاختبارات السريرية، مع الحماية بنسبة 100% من خطر الإصابة بحالات خطرة من العدوى.

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