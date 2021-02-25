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الخميس 25 فبراير 2021 الموافق 13 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

أول دراسة على أرض الواقع تؤكّد فعالية لقاح فايزر بـ94%

الخميس 25/فبراير/2021 - 05:31 ص
لقاح فايزر
لقاح فايزر
وكالات
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أثبت لقاح فايزر أنّه فعّال بنسبة 94% ضدّ الإصابات بكوفيد-19 المصحوبة بأعراض، وفقًا لدراسة واسعة النطاق جرت في إسرائيل على 1،2 مليون شخص ونشرت نتائجها مساء الأربعاء مجلة علمية مرموقة، مما يؤكّد بيانات التجارب السريرية والدور الحاسم لحملات التطعيم في مكافحة الجائحة.

وقال بن ريس، أحد معدّي الدراسة التي نشرتها "مجلة نيو إنغلاند الطبية" المرموقة، في تصريح لوكالة "فرانس برس" إنّ "هذا هو أول دليل على فعالية لقاح في ظروف العالم الحقيقي".

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