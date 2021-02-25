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الخميس 25 فبراير 2021 الموافق 13 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

منظمة صحية: تراجع حالات كورونا فى الأمريكتين

الخميس 25/فبراير/2021 - 04:58 ص
كورونا في أمريكا
كورونا في أمريكا
وكالات
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قالت منظمة الصحة للبلدان الأمريكية، إن عدد حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا في 9 في الولايات المتحدة انخفض 30 بالمئة في الأسبوع الماضي ويتراجع في معظم دول أمريكا الجنوبية لكن تأثير اللقاحات على الفيروس سيستغرق شهورا.

وحثت كاريسا إتيان مديرة المنظمة الحكومات والمصنعين على تسريع وتيرة توصيل اللقاحات للمنطقة التي بلغ عدد المصابين بالفيروس فيها خلال الأيام السبعة الماضية مليونا إلى جانب 34 ألف وفاة.

وأضافت أن عدد من تلقوا التطعيم بلقاح الوقاية من فيروس كورونا في الأمريكتين بلغ 78 مليونا حتى الأسبوع الحالي وأن الغالبية العظمى منهم في أمريكا الشمالية. وأشارت إلى أن 13 مليونا فقط حصلوا على التطعيم في أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي.

وقالت خلال إفادة عبر الإنترنت من واشنطن "هذا لا يكفي وليس مقبولا".

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