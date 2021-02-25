رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 25 فبراير 2021 الموافق 13 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

النفط يرتفع عقب بيانات تُظهر تراجع الإنتاج الأمريكى

الخميس 25/فبراير/2021 - 03:57 ص
النفط
النفط
وكالات
طباعة
ارتفعت أسعار النفط أمس الأربعاء إلى أعلى مستوياتها في 13 شهرا بعد أن أظهرت بيانات للحكومة الأمريكية تراجع إنتاج الخام إثر طقس متجمد الأسبوع الماضي.

وتراجع إنتاج الولايات المتحدة من النفط الخام أكثر من عشرة بالمئة الأسبوع الماضي، بما يعادل مليون برميل يوميا، في خضم عاصفة شتوية نادرة في تكساس، ليضاهي أكبر انخفاض أسبوعي له على الإطلاق، حسبما ذكرته إدارة معلومات الطاقة، وتراجع استهلاك مصافي التكرير من الخام إلى أقل مستوى له منذ سبتمبر 2008 في ظل انقطاع الكهرباء عن الملايين بسبب الطقس المتجمد.

وقال فيل فلين، كبير المحللين لدى برايس فيوتشرز في شيكاجو، "عندما يحدث مثل هذا التراجع في إنتاج أسبوع واحد... يترجح أن يعقبه المزيد.. ثمة قلق من أن يصبح تراجعا إنتاجيا دائما في المدى الطويل".

بدأت حركة السفن تعود ببطء في قناة هيوستن لكن المرافئ مازالت تواجه مشاكل عدة، وشرعت المصافي في العودة للعمل هذا الأسبوع، بعد توقف نحو ربع طاقة التكرير الأمريكية بسبب الطقس المتجمد.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.67 دولار بما يعادل 2.6 بالمئة ليتحدد سعر التسوية عند 67.04 دولار للبرميل. كان خام القياس العالمي بلغ ذروته للجلسة عند 67.30 دولار، أعلى سعر له منذ الثامن من يناير 2020.

وأغلقت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط مرتفعة 1.55 دولار أو 2.5 بالمئة عند 63.22 دولار، بعد ملامسة 63.37 دولار، أيضا ذروتها منذ الثامن من يناير 2020.

موضوعات متعلقة

تفاصيل الحالة الصحية لشيري عادل بعد نقلها للمستشفى

رسميًا وبعد التعديل..«التعليم» تعلن النماذج الاسترشادية للطلاب

الصحة: 644 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و52 حالة وفاة

تطورات جديدة في الحالة الصحية ليوسف شعبان

الصور

image description

«حماية الشواطئ» تنهى صيانة منطقة اللسان بدمياط

image description

محافظ دمياط تتابع مشروعات التطوير بمدينتي كفر سعد وميت أبو غالب

image description

«قاهر الاكتئاب».. الملح الصخرى أبرز منتجات معرض «ديارنا»

image description

ضبط 17 قطعة سلاح و6 قضايا مخدرات بأبوتيج في أسيوط

image description

«مابنبعش سحر».. حجاب المحبة والقبول بشكل غير مألوف في معرض ديارنا

الأكثر قراءة

منى فاروق وشيما الحاج تعودان للسينما عبر فيلم «آل هارون»

6 قرارات مهمة لمجلس الوزراء اليوم

التعليق الأول من محمد رمضان على انفصاله عن زوجته نسرين (خاص)

حقيقة معاقبة الزوج بالحبس حال إخفاء «الزيجة الثانية»

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

منوعات

اكتشاف السلالة المتحورة لفيروس كورونا فى ليبيا

تورونتو الكندية تلغى فعالياتها بسبب كورونا

مانشستر سيتى يضع قدما فى ربع نهائى أبطال أوروبا

ريال مدريد يفوز على أتالانتا بهدف نظيف فى دورى الأبطال

أيام زمان

حادث غيّر مجرى حياتي.. تحية كاريوكا تعترف لـ«الكواكب»

«طفش لإصرار أهله على زواجه».. اعترافات الفنان يحيى شاهين

«تشوه وجهه جعلني أتخلى عنه».. حكاية أول حب في حياة سميرة أحمد

«محمولًا على محفة المرض».. كيف دخل صلاح جاهين عالم الفن؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
آخر تماثيل فرانكو
جلال حمام
الإعلام ومساندة الوطن
صفوت البياضي
فلسفة العلم وحقيقة الواقع
أحمد بهاء الدين شعبان
انتخابات جديدة أم مسارات جديدة؟ «١»
المزيد

الثقافة

ننشر فعاليات لقاء «نجاحات شبابية أفريقية على أرض مصرية»

محمد بدوى: «دعاة عصر السادات» مناسبة لفتح باب مناقشة الإسلام السياسى

دكتورة هدى المراغى ضيفة مكتبة الإسكندرية فى لقاء أونلاين

صدور النسخة العربية لروايتى «دولة زنجبار» و«فاتنة باريس»