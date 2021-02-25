الاكتتاب فى سندات الخزانة الأمريكية الخمسية أقل من المتوسط

بعد إعلان وزارة الخزانة الأمريكية الثلاثاء الماضي، نتيجة الاكتتاب في طرح سندات مدتها عامين بقيمة 60 مليار دولار، حيث كان الطلب عليها أقل من المتوسط، أعلنت الوزارة نتيجة الاكتتاب في طرح السندات ذات الخمسة أعوام بقيمة 61 مليار دولار، حيث جاء الطلب عليها أقل من المتوسط أيضا.وبلغ سعر العائد على السندات الخمسية 62.0% من قيمتها الأسمية، وبمعدل تغطية للطرح بلغ 24.2 مرة.كانت وزارة الخزانة قد باعت في الشهر الماضي سندات مدتها 5 سنوات بقيمة 61 مليار دولار، وبلغ سعر العائد عليها 424.0% ومعدل التغطية 34.2 مرةمن قيمة الطرح.يذكر أن معدل التغطية هو مقياس للطلب على السندات، حيث يشير إلى حجم الاكتتاب مقارنة بحجم الطرح.وبلغ متوسط معدل التغطية في آخر 10 طروحات للسندات فئة الخمس سنوات 46.2 مرة.ومن المقرر أن تعلن الوزارة نتيجة الاكتتاب في طرح سندات مدتها 7 سنوات بقيمة 62 مليار دولار.