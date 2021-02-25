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الخميس 25 فبراير 2021 الموافق 13 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

مانشستر سيتى يضع قدما فى ربع نهائى أبطال أوروبا

الخميس 25/فبراير/2021 - 01:11 ص
مانشستر سيتي
مانشستر سيتي
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وضع فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، قدما في الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعد فوزه خارج الديار مساء الأربعاء، على مضيفه بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني بهدفين نظيفين، في اللقاء الذي أقيم على ملعب "بوشكاش أرينا" في العاصمة المجرية "بودابست"، في ذهاب دور الـ16 للمسابقة القارية.

وسجل هدفي مانشستر سيتي، البرتغالي برناردو سيلفا في الدقيقة 29، والبرازيلي جابرييل خيسوس في الدقيقة 65.

وبهذا الفوز، اقترب مانشستر سيتي بشدة من بلوغ الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا، حيث سيكفيه التعادل أو حتى الخسارة بهدف نظيف، في لقاء الإياب المقرر إقامته يوم 16 مارس المقبل على ملعب "الاتحاد" بمدينة مانشستر الإنجليزية.

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