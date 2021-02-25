رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 25 فبراير 2021 الموافق 13 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الاتحاد الأوروبى: طرد سلطات فنزويلا ممثلته لدى كاراكاس سيعمق انعزالها

الخميس 25/فبراير/2021 - 12:20 ص
الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي
أ ش أ
طباعة
حذر الاتحاد الأوروبي، سلطات فنزويلا من أن طردها ممثلة التكتل لدى كاراكاس، إيسابيل بريليانتي بيدروسا، سيعمق انعزال البلاد.

وقالت نبيلة مصرالي، المتحدثة الإعلامية باسم مفوض التكتل السامي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، في بيان أصدرته مساء الأربعاء، إن الاتحاد الأوروبي يشعر بأسف كبير من هذا القرار، الذي لن يؤدي إلا إلى تعميق العزل الدولي لفنزويلا، وندعو إلى مراجعته.

وأضافت: «ستتمكن فنزويلا من تجاوز أزمتها المستمرة فقط عن طريق المفاوضات والحوار، الأمر الذي لا يزال الاتحاد الأوروبي متمسكًا به، وهذا القرار يقوضه بشكل مباشر».

وأعلنت «كاراكاس»، في وقت سابق اليوم، أن الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، أمر بتسليم ممثلة الاتحاد الأوروبي مذكرة تعلنها شخصية غير مرغوب فيها، وذلك في إجراء تم اتخاذه ردًا على عقوبات التكتل ضد البلاد.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

الطقس السيئ و«حياة كريمة» يتصدران اهتمامات اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي

تشييع جثامين 5 من ضحايا مركب كينج مريوط

بلاغ للنائب العام ضد «سفاح الجيزة» للتحفظ على أمواله

«الأعلى للجامعات الخاصة» يؤكد تطبيق نظام التعليم الهجين

الصور

image description

«حماية الشواطئ» تنهى صيانة منطقة اللسان بدمياط

image description

محافظ دمياط تتابع مشروعات التطوير بمدينتي كفر سعد وميت أبو غالب

image description

ضبط 17 قطعة سلاح و6 قضايا مخدرات بأبوتيج في أسيوط

image description

«مابنبعش سحر».. حجاب المحبة والقبول بشكل غير مألوف في معرض ديارنا

image description

سفير الفلبين يزور مزارع المانجو والمنطقة الصناعية بالإسماعيلية (صور)

الأكثر قراءة

منى فاروق وشيما الحاج تعودان للسينما عبر فيلم «آل هارون»

6 قرارات مهمة لمجلس الوزراء اليوم

التعليق الأول من محمد رمضان على انفصاله عن زوجته نسرين (خاص)

الصحة: 644 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و52 حالة وفاة

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

منوعات

صانعو القهوة يجذبون الأنظار خلال بطولة «فنون اللاتيه» بالإمارات

نماذج امتحانات الصف الثاني الاعدادي الموحدة للترم الأول 2021

كيفية الحصول على الحساب المدرسي الموحد للصف الاول الثانوي office 365 الترم الأول

رابط أكواد امتحانات الصف الأول الثانوي 2021 الحساب المدرسي الإلكتروني الموحد

أيام زمان

حادث غيّر مجرى حياتي.. تحية كاريوكا تعترف لـ«الكواكب»

«طفش لإصرار أهله على زواجه».. اعترافات الفنان يحيى شاهين

«تشوه وجهه جعلني أتخلى عنه».. حكاية أول حب في حياة سميرة أحمد

«محمولًا على محفة المرض».. كيف دخل صلاح جاهين عالم الفن؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
آخر تماثيل فرانكو
جلال حمام
الإعلام ومساندة الوطن
صفوت البياضي
فلسفة العلم وحقيقة الواقع
أحمد بهاء الدين شعبان
انتخابات جديدة أم مسارات جديدة؟ «١»
المزيد

الثقافة

في ذكرى رحيله.. أسرار فتحي غانم بعوالم «الرواية والصحافة والشطرنج»

تألق نجوم مشروع «ابدأ حلمك» بالشرقية على مسرح الجمهورية

افتتاح ورشة «اللغة العربية للأغراض الإعلامية» بقصور الثقافة.. غدا

التفاصيل الكاملة لخطة مسرح المواجهة والتجوال 2021