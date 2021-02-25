مصرع عامل أثناء صيانة أسانسير مستشفى الحجر بتمى الأمديد

لقي عامل صيانة أسانسيرات مصرعه داخل مستشفى الحجر الصحى بتمي الأمديد بمحافظة الدقهلية، حيث سقط من الأسانسير الخاص بالمستشفى أثناء عمل صيانة له.وكان اللواء رأفت عبد الباعث، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة تمي الأمديد بمصرع عامل صيانة سقط من أسانسير مستشفى الحجر الصحى بتمي الأمديد أثناء إجراء صيانه له.وبانتقال ضباط المباحث إلى مكان البلاغ والفحص تبين أن العامل يبلغ من العمر 55 عامًا، ومقيم بقرية ميت الكرماء، التابعة لمركز طلخا، ويعمل لدى إحدى الشركات الخاصة التى تعمل بالصيانة، حيث تبين أنه أثناء عمله مع آخرين بصيانة أسانسير المستشفى، كان يقف أعلى الأسانسير لعمل الصيانة له، وأثناء ضبط الصعود والهبوط للأسانسير ووقوف اثنين من العمال أعلى المبنى وأسفل المبنى، فاصطدم الأسانسير بسقف الغرفة الخاصة به ولقي العامل مصرعه على الفور.وتم استخراج الجثمان، وبتوقيع الكشف عليه تبين وفاته، وجرى استدعاء النيابة العامة التى قامت بعمل المعاينه اللازمة، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة وعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.