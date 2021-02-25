حفل لفرقة «فؤاد ومنيب» على مسرح سيد درويش بالإسكندرية

أحيت دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدى صابر، مساء الأربعاء، حفلا فنيا لفرقة "فؤاد ومنيب"، على مسرح سيد درويش بالإسكندرية، وذلك وفق إجراءات احترازية تتبعها دار الأوبرا للحد من انتشار فيروس كورونا من خلال دخول الجمهور من بوابات التعقيم وقياس درجات الحرارة وتباعد المقاعد.وتضمن برنامج الحفل باقة من المؤلفات الخاصة بعازف البيانو محمد فؤاد، وعازف الكمان أحمد منيب، والتي تنتمى إلى الألحان المصرية المعاصرة، وتجمع بين الموسيقى الشرقية والغربية، لتشكل أحد ألوان التأليف الموسيقى الحديث، فى مزيج بين آلتى البيانو والكمان، مع الاستعانة بالغناء، منها: عتاب، العاصفة، دعينى أقولها، حلم، ضائع، الهروب من الحب، الأفضل قادم، نوستالجيا، أغنية للروح، موعد مع الغروب، روزيتا، مسافات، مناجاة، الخوف المتفائل، ما وراء الألم، جزيرة، ضحكة، انشغل بالحياة"، إلى جانب مجموعة من ألحان الموسيقار عمر خيرت.تجدر الإشارة إلى أن الثنائى فؤاد ومنيب قدم أولى حفلاته الفنية على مسرح مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية، وحقق نجاحًا كبيرًا خلال فترة قصيرة، وقدم العديد من الحفلات داخل مصر وخارجها ولاقى إعجاب الجماهير والنقاد، كما شارك في عدد من المهرجانات الدولية.