البيت الأبيض يعلن استمرار حالة الطوارئ بسبب كورونا

أعلن البيت الأبيض بشكل رسمي استمرار حالة الطواريء الوطنية المتعلقة بانتشار فيروس كورونا المستجد والتي فرضتها الإدارة الأمريكية السابقة.وذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، مساء الأربعاء، أن البيت الأبيض أعلن في بيان له، أن جائحة فيروس كورونا "لا تزال تسبب مخاطر كبيرة على الصحة العامة وسلامة الأمة".وأضاف البيان أن إعلان حالة الطواريء المُشار إليها يجب أن يستمر حتى بعد الأول من مارس 2021.وكانت حالة الطوارئ الوطنية قد أعلنت في الولايات المتحدة العام الماضي في 13 مارس 2020.