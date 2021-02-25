662 إصابة جديدة بكورونا فى تونس

أعلنت وزارة الصحة التونسية، مساء الأربعاء، تسجيل 26 حالة وفاة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19)، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 7 آلاف و869 حالة.وأضافت الوزارة - في بيان حول الوضع الوبائي في البلاد - أنه تم تسجيل 662 إصابة جديدة بالفيروس التاجي؛ لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 230 ألفًا و443 حالة.وأوضحت الوزارة أنه تم تسجيل شفاء2127 حالة من الإصابة بفيروس "كورونا"، من بين العدد الإجمالي للإصابات المسجلة منذ بداية انتشار الوباء في تونس.وأشارت الوزارة إلى أن العدد الإجمالي للمصابين الذين تم التكفل بهم في المستشفيات منذ ظهور الوباء بلغ 10 آلاف و80 حالة، فيما وصل عدد المرضى المقيمين بأقسام العناية المركزة إلى 270 حالة، إلى جانب 105 مرضًي على أجهزة التنفس الاصطناعي.