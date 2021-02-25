سعر الدولار اليوم الخميس 25-2-2021 فى البنوك المصرية
الخميس 25/فبراير/2021 - 05:51 ص
ياسمين محمودطباعة
يرصد موقع "الدستور" سعر الدولار، اليوم الخميس الموافق 25-2-2021، خلال حركة التداولات الصباحية في البنوك، إذ بلغ متوسط سعر العملة الأمريكية أمام الجنيه المصري في السوق المحلي للشراء 15.62 جنيه وللبيع 15.72 جنيه، وفقًا لآخر التحديثات بالبنك المركزي.
وشهدت العملة الأمريكية اليوم حالة من الاستقرار في كافة البنوك المحلية والأجنبية، متأثرة بتراجع الدولار لأدنى مستوياته أمام تعافي الدورة الاقتصادية لأسواق العملات الأجنبية الأخرى في السوق العالمي، إذ ارتفع الدولار الأسترالي، لأعلى مستوى في ثلاث سنوات عند 0.7945 دولار أمريكي، كما صعد اليورو 1.21495 دولار، مقتربا من ذروة شهر البالغة 1.2180 دولار.
وفي التقرير التالي نستعرض سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري وفقًا لآخر التحديثات البنكية والمصرفية.
وشهدت العملة الأمريكية اليوم حالة من الاستقرار في كافة البنوك المحلية والأجنبية، متأثرة بتراجع الدولار لأدنى مستوياته أمام تعافي الدورة الاقتصادية لأسواق العملات الأجنبية الأخرى في السوق العالمي، إذ ارتفع الدولار الأسترالي، لأعلى مستوى في ثلاث سنوات عند 0.7945 دولار أمريكي، كما صعد اليورو 1.21495 دولار، مقتربا من ذروة شهر البالغة 1.2180 دولار.
وفي التقرير التالي نستعرض سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري وفقًا لآخر التحديثات البنكية والمصرفية.
وأظهرت شاشات التداول مستويات سعر العملة الأمريكية استقرارها أمام الجنيه المصري في بنك الاستثمار العربي لتسجل للشراء 15.71 جنيه وللبيع 15.61 جنيه، وفي البنك التجاري الدولي سجل للشراء 15.73 جنيه وللبيع 15.63 جنيه، وبلع سعر الدولار في البنك الأهلي المصري للشراء 15.71 جنيه وللبيع 15.61 جنيه، وفي بنك إتش إس بي سي سجل للشراء 15.73 جنيه وللبيع 15.63 جنيه، أما في بنك بلوم مصر فسجل للشراء 15.73 جنيه وللبيع 15.63 جنيه.
سعر الدولار اليوم في البنوك
كما استقر سعر الدولار أمام العملة المصرية الجنيه اليوم في مصرف أبو الإسلامي ليسجل للشراء 15.71 جنيه وللبيع 15.61 جنيه، وفي المصرف العربي الدولي سجل للشراء 15.72 جنيه وللبيع 15.62 جنيه، وفي البنك الأهلي المتحد بلغ سعر الدولار للشراء عند مستوى 15.73 جنيه وللبيع 15.63 جنيه، وفي البنك الأهلي الكويتي سجل للشراء 15.73 جنيه وللبيع 15.63 جنيه، أما في بنك الإمارات دبي الوطني فبلغ سعر الدولار للشراء 15.73 جنيه وللبيع 15.63 جنيه.
سعر الدولار اليوم الخميس
كما حقق مستوى سعر صرف الدولار أمام الجنيه اليوم ارتفاعًا خلال التداولات الصباحية، ليسجل الدولار في بنك ميد للشراء عند مستوى 15.73 جنيه وللبيع 15.63 جنيه، وفي بنك الإسكندرية بلغ سعر العملة الأمريكية للشراء 15.73 جنيه وللبيع 15.63 جنيه.
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وفي بنك القاهرة سجل الدولار للشراء 15.73 جنيه وللبيع 15.63 جنيه، أما في البنك العقاري المصري العربي فسجل للشراء 15.73 جنيه وللبيع 15.63 جنيه.
وفي بنك القاهرة سجل الدولار للشراء 15.73 جنيه وللبيع 15.63 جنيه، أما في البنك العقاري المصري العربي فسجل للشراء 15.73 جنيه وللبيع 15.63 جنيه.