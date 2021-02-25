سعر الدولار اليوم الخميس 25-2-2021 فى البنوك المصرية

وأظهرت شاشات التداول مستويات سعر العملة الأمريكية استقرارها أمام الجنيه المصري في بنك الاستثمار العربي لتسجل للشراء 15.71 جنيه وللبيع 15.61 جنيه، وفي البنك التجاري الدولي سجل للشراء 15.73 جنيه وللبيع 15.63 جنيه، وبلع سعر الدولار في البنك الأهلي المصري للشراء 15.71 جنيه وللبيع 15.61 جنيه، وفي بنك إتش إس بي سي سجل للشراء 15.73 جنيه وللبيع 15.63 جنيه، أما في بنك بلوم مصر فسجل للشراء 15.73 جنيه وللبيع 15.63 جنيه.



سعر الدولار اليوم في البنوك

كما استقر سعر الدولار أمام العملة المصرية الجنيه اليوم في مصرف أبو الإسلامي ليسجل للشراء 15.71 جنيه وللبيع 15.61 جنيه، وفي المصرف العربي الدولي سجل للشراء 15.72 جنيه وللبيع 15.62 جنيه، وفي البنك الأهلي المتحد بلغ سعر الدولار للشراء عند مستوى 15.73 جنيه وللبيع 15.63 جنيه، وفي البنك الأهلي الكويتي سجل للشراء 15.73 جنيه وللبيع 15.63 جنيه، أما في بنك الإمارات دبي الوطني فبلغ سعر الدولار للشراء 15.73 جنيه وللبيع 15.63 جنيه. كما استقر سعر الدولار أمام العملة المصرية الجنيه اليوم في مصرف أبو الإسلامي ليسجل للشراء 15.71 جنيه وللبيع 15.61 جنيه، وفي المصرف العربي الدولي سجل للشراء 15.72 جنيه وللبيع 15.62 جنيه، وفي البنك الأهلي المتحد بلغ سعر الدولار للشراء عند مستوى 15.73 جنيه وللبيع 15.63 جنيه، وفي البنك الأهلي الكويتي سجل للشراء 15.73 جنيه وللبيع 15.63 جنيه، أما في بنك الإمارات دبي الوطني فبلغ سعر الدولار للشراء 15.73 جنيه وللبيع 15.63 جنيه.



سعر الدولار اليوم الخميس

كما حقق مستوى سعر صرف الدولار أمام الجنيه اليوم ارتفاعًا خلال التداولات الصباحية، ليسجل الدولار في بنك ميد للشراء عند مستوى 15.73 جنيه وللبيع 15.63 جنيه، وفي بنك الإسكندرية بلغ سعر العملة الأمريكية للشراء 15.73 جنيه وللبيع 15.63 جنيه. كما حقق مستوى سعر صرف الدولار أمام الجنيه اليوم ارتفاعًا خلال التداولات الصباحية، ليسجل الدولار في بنك ميد للشراء عند مستوى 15.73 جنيه وللبيع 15.63 جنيه، وفي بنك الإسكندرية بلغ سعر العملة الأمريكية للشراء 15.73 جنيه وللبيع 15.63 جنيه.



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وفي بنك القاهرة سجل الدولار للشراء 15.73 جنيه وللبيع 15.63 جنيه، أما في البنك العقاري المصري العربي فسجل للشراء 15.73 جنيه وللبيع 15.63 جنيه. وفي بنك القاهرة سجل الدولار للشراء 15.73 جنيه وللبيع 15.63 جنيه، أما في البنك العقاري المصري العربي فسجل للشراء 15.73 جنيه وللبيع 15.63 جنيه.