تألق نجوم مشروع «ابدأ حلمك» بالشرقية على مسرح الجمهورية

تتوالى النتائج المبهرة لورشة "ابدأ حلمك" بالشرقية والتي تسعى من خلالها الهيئة العامة لقصور الثقافة لاكتشاف المواهب وتبنيها والعمل على تنميتها، وتنظيمها من خلال الإدارة المركزية للشئون الفنية.وقدمت الفرقة النوعية المسرحية لشباب الورشة عروضها الفنية على مسرح الجمهورية بالقاهرة، وسط أجواء احتفالية بنجاح عرضهم لأول مرة خارج حدود محافظة الشرقية، وذلك بعد اعتمادها من وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، وإعلانها كفرقة نوعية مسرحية تابعة للهيئة.العرض بعنوان "أبيض وأسود" ومستوحي من رواية الفرافير للدكتور يوسف إدريس، وتخلله مجموعة من المونولوجات ورباعيات صلاح جاهين، رؤية وإخراج المخرج أحمد طه المدير الفني للمشروع.وشهد العرض حضور باقة متنوعة من الشخصيات الهامة والفنية فى المجتمع، كالمخرج محمد فاضل الذي أبدى إعجابه الشديد بالتجربة، مؤكدًا أنها قدمت مجموعة من المواهب الواعدة التي ستأخذ مسار النجومية خلال الفترة المقبلة، كما حرص عدد كبير من الصحفيين والإعلاميين على حضور العرض.حضر أول أيام العرض الدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة، كما حضره رئيس الإدارة المركزية للشؤون الثقافية، مدير عام فرع ثقافة الشرقية، والمخرجين المسرحيين عصام السيد وناصر عبدالمنعم، والأنبا بطرس دنيال مدير المركز الكاثوليكي للثقافة والفنون، والناقد الصحفي محمد الروبي ومحمد عبد الرحمن الشافعي.