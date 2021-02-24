افتتاح ورشة «اللغة العربية للأغراض الإعلامية» بقصور الثقافة.. غدا

تفتتح الهيئة العامة لقصور الثقافة من خلال الإدارة المركزية لإعداد القادة الثقافيين فعاليات ثالث ورش الحزمة التدريبية الثالثة "المواقع الإلكترونية" والتي سيتم من خلالها تناول "اللغة العربية للأغراض الإعلامية"، للمجموعة الثالثة للعاملين بمواقع التواصل الاجتماعي التابعة للهيئة عبر تقنية البث المباشر.ويتم خلال الورش تناول آليات استخدام قواعد اللغة العربية بمهارة في الكتابة الصحفية في الفترة من 25 فبراير الجاري وحتى الأول من مارس.