براتب 2500 جنيه.. «القوى العاملة» تعلن عن فرص عمل بإحدى المؤسسات بالدقهلية

أعلنت وزارة القوى العاملة، عن توافر فرص عمل جديدة، بإحدى مؤسسات تمويل المشروعات بالدقهلية، وذلك براتب يصل إلى 2500 جنيه.وتتضمن الوظائف المتاحة بالمؤسسة، مراجع ميداني، وذلك براتب 2500 جنيه، وأيضا مسئول ائتمان، براتب 2000 جنيه، على أن يكون المتقدم لتلك الوظائف حاصل على مؤهل عالي.وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، الاتصال على 01095910086، والتواصل مع المدير المسئول محمود محمد.