سعر الدرهم الإماراتى بالبنوك المصرية اليوم الخميس 25-2-2021
الخميس 25/فبراير/2021 - 03:49 ص
تستمر عمليات البحث يوميًا على مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا وعلى محركات الإنترنت وبالأخص موقع "جوجل" من قبل المواطنين والمستثمرين ورجال الأعمال عن سعر الدرهم الإماراتي اليوم بالبنوك المصرية.
وشهد سعر الدرهم الإماراتي مؤخرًا في البنوك استقرارًا وثباتًا، وذلك نظرًا للأزمة الراهنة التي يمر بها العالم بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، الذي تسبب في هبوط معظم البورصات العالمية والبورصات الخليجية.
وعالميا، ظل الدولار عند أدنى مستوياته في عدة سنوات أمام نظيريه الأسترالي والنيوزيلندي وقبع قرب أدنى مستوى في شهر مقابل اليورو إذ تجتاح تداولات في الأصول التي ترتفع بفضل تحسن الدورة الاقتصادية أسواق العملات اليوم الخميس.
وسجل مؤشر الدولار أمام سلة من ست عملات رئيسية 90.111، مقتربا من أدنى مستوى في ستة أسابيع البالغ 89.941 الذي سجله الليلة الماضية.
ونظرًا لارتفاع عمليات البحث من قبل المواطنين والمستثمرين ورجال الأعمال، يعرض "الدستور" لكم في تقريره اليومي كافة التفاصيل والمعلومات والأسعار التي تخص سعر الدرهم الإماراتي اليوم الخميس 25-2-2021 في البنوك المصرية.
4.28 جنيه للبيع.
4.27 جنيه للبيع.
4.27 جنيه للبيع.
4.27 جنيه للبيع.
4.28 جنيه للبيع.
4.27 جنيه للبيع.
4.28 جنيه للبيع.
وشهد سعر الدرهم الإماراتي مؤخرًا في البنوك استقرارًا وثباتًا، وذلك نظرًا للأزمة الراهنة التي يمر بها العالم بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، الذي تسبب في هبوط معظم البورصات العالمية والبورصات الخليجية.
وعالميا، ظل الدولار عند أدنى مستوياته في عدة سنوات أمام نظيريه الأسترالي والنيوزيلندي وقبع قرب أدنى مستوى في شهر مقابل اليورو إذ تجتاح تداولات في الأصول التي ترتفع بفضل تحسن الدورة الاقتصادية أسواق العملات اليوم الخميس.
وسجل مؤشر الدولار أمام سلة من ست عملات رئيسية 90.111، مقتربا من أدنى مستوى في ستة أسابيع البالغ 89.941 الذي سجله الليلة الماضية.
ونظرًا لارتفاع عمليات البحث من قبل المواطنين والمستثمرين ورجال الأعمال، يعرض "الدستور" لكم في تقريره اليومي كافة التفاصيل والمعلومات والأسعار التي تخص سعر الدرهم الإماراتي اليوم الخميس 25-2-2021 في البنوك المصرية.
سعر الدرهم الإماراتي اليوم الخميس 25-2-2021 في البنوك المصريةوسجل سعر الدرهم الإماراتى فى بعض البنوك كالتالي:
سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري4.25 جنيه للشراء.
4.28 جنيه للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري4.22 جنيه للشراء.
4.27 جنيه للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر4.22 جنيه للشراء.
4.27 جنيه للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي في بنك الإستثمار العربي4.20 جنيه للشراء.
4.27 جنيه للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي في بنك عودة4.23 جنيه للشراء.
4.28 جنيه للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي في مصرف أبوظبي الإسلامي4.24 جنيه للشراء.
4.27 جنيه للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي في بنك الإسكندرية4.24 جنيه للشراء.
4.28 جنيه للبيع.
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وبلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك الإسكندرية، في بداية التعاملات اليومية، حيث سجل نحو ما يقرب حوالي 4.24 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فبلغ نحو ما يقرب 4.28 جنيه.
وبلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك الإسكندرية، في بداية التعاملات اليومية، حيث سجل نحو ما يقرب حوالي 4.24 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فبلغ نحو ما يقرب 4.28 جنيه.