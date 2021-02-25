رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 25 فبراير 2021 الموافق 13 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الدرهم الإماراتى بالبنوك المصرية اليوم الخميس 25-2-2021

الخميس 25/فبراير/2021 - 03:49 ص
الدرهم الإماراتى
الدرهم الإماراتى
طباعة
تستمر عمليات البحث يوميًا على مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا وعلى محركات الإنترنت وبالأخص موقع "جوجل" من قبل المواطنين والمستثمرين ورجال الأعمال عن سعر الدرهم الإماراتي اليوم بالبنوك المصرية.

وشهد سعر الدرهم الإماراتي مؤخرًا في البنوك استقرارًا وثباتًا، وذلك نظرًا للأزمة الراهنة التي يمر بها العالم بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، الذي تسبب في هبوط معظم البورصات العالمية والبورصات الخليجية.

وعالميا، ظل الدولار عند أدنى مستوياته في عدة سنوات أمام نظيريه الأسترالي والنيوزيلندي وقبع قرب أدنى مستوى في شهر مقابل اليورو إذ تجتاح تداولات في الأصول التي ترتفع بفضل تحسن الدورة الاقتصادية أسواق العملات اليوم الخميس.

وسجل مؤشر الدولار أمام سلة من ست عملات رئيسية 90.111، مقتربا من أدنى مستوى في ستة أسابيع البالغ 89.941 الذي سجله الليلة الماضية.

ونظرًا لارتفاع عمليات البحث من قبل المواطنين والمستثمرين ورجال الأعمال، يعرض "الدستور" لكم في تقريره اليومي كافة التفاصيل والمعلومات والأسعار التي تخص سعر الدرهم الإماراتي اليوم الخميس 25-2-2021 في البنوك المصرية.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الخميس 25-2-2021 في البنوك المصرية

وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى بعض البنوك كالتالي:

سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري

4.25 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري

4.22 جنيه للشراء.

4.27 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر

4.22 جنيه للشراء.

4.27 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك الإستثمار العربي

4.20 جنيه للشراء.

4.27 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك عودة

4.23 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في مصرف أبوظبي الإسلامي

4.24 جنيه للشراء.

4.27 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك الإسكندرية

4.24 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.

يهمك أيضًا | أسعار العملات الأجنبية اليوم

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك الإسكندرية، في بداية التعاملات اليومية، حيث سجل نحو ما يقرب حوالي 4.24 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فبلغ نحو ما يقرب 4.28 جنيه.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

منى فاروق وشيما الحاج تعودان للسينما عبر فيلم «آل هارون»

تطورات جديدة في الحالة الصحية ليوسف شعبان

الصحة: 644 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و52 حالة وفاة

تفاصيل الحالة الصحية لشيري عادل بعد نقلها للمستشفى

الصور

image description

«حماية الشواطئ» تنهى صيانة منطقة اللسان بدمياط

image description

محافظ دمياط تتابع مشروعات التطوير بمدينتي كفر سعد وميت أبو غالب

image description

«قاهر الاكتئاب».. الملح الصخرى أبرز منتجات معرض «ديارنا»

image description

ضبط 17 قطعة سلاح و6 قضايا مخدرات بأبوتيج في أسيوط

image description

«مابنبعش سحر».. حجاب المحبة والقبول بشكل غير مألوف في معرض ديارنا

الأكثر قراءة

منى فاروق وشيما الحاج تعودان للسينما عبر فيلم «آل هارون»

6 قرارات مهمة لمجلس الوزراء اليوم

التعليق الأول من محمد رمضان على انفصاله عن زوجته نسرين (خاص)

حقيقة معاقبة الزوج بالحبس حال إخفاء «الزيجة الثانية»

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

منوعات

اكتشاف السلالة المتحورة لفيروس كورونا فى ليبيا

تورونتو الكندية تلغى فعالياتها بسبب كورونا

مانشستر سيتى يضع قدما فى ربع نهائى أبطال أوروبا

ريال مدريد يفوز على أتالانتا بهدف نظيف فى دورى الأبطال

أيام زمان

حادث غيّر مجرى حياتي.. تحية كاريوكا تعترف لـ«الكواكب»

«طفش لإصرار أهله على زواجه».. اعترافات الفنان يحيى شاهين

«تشوه وجهه جعلني أتخلى عنه».. حكاية أول حب في حياة سميرة أحمد

«محمولًا على محفة المرض».. كيف دخل صلاح جاهين عالم الفن؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
آخر تماثيل فرانكو
جلال حمام
الإعلام ومساندة الوطن
صفوت البياضي
فلسفة العلم وحقيقة الواقع
أحمد بهاء الدين شعبان
انتخابات جديدة أم مسارات جديدة؟ «١»
المزيد

الثقافة

ننشر فعاليات لقاء «نجاحات شبابية أفريقية على أرض مصرية»

محمد بدوى: «دعاة عصر السادات» مناسبة لفتح باب مناقشة الإسلام السياسى

دكتورة هدى المراغى ضيفة مكتبة الإسكندرية فى لقاء أونلاين

صدور النسخة العربية لروايتى «دولة زنجبار» و«فاتنة باريس»