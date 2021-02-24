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الأربعاء 24 فبراير 2021 الموافق 12 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

حملات موسعة لإزالة الإشغالات بغرب المنيا

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 11:10 م
حملات موسعة
حملات موسعة
المنيا ـ على حسين
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نجحت حملة موسعة بحي غرب مدينة المنيا لإزالة الإشغالات ومتابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا في تحرير 12 محضر إشغال طريق و14 مخالفة لعدم ارتداء الكمامة.

قال رمضان جمال رئيس حي غرب مدينة المنيا، إنه تم اليوم تحرير ١٢ محضر أشغال طريق خلال حملة مكبرة، حيث تم إزالة الإشغالات والتي تعيق حركة المواطنين والمركبات وتسبب التكدس المرورى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين لضمان منع تكرار مخالفاتهم مرة أخرى.

وأوضح رئيس الحى أن الحملة والتي ضمت محمد حسين سكرتير الحى، علاء جمال مساعد رئيس الحى، أحمد صابر ومحمد مخلوف وأحمد حسين فخرى وأحمد محسن مسئول العلاقات العامة بالحي قامت بتحرير ١٤ محضر مخالفة الإجراءات الاحترازية خاص بعدم الالتزام بارتداء غطاء الوجه (الكمامات) والتي تعد من أهم أسباب الوقاية من نقل فيروس كورونا داخل الأسواق والمحال التجارية والمواصلات العامة وأماكن التجمعات.

وأكد العميد محمد صلاح أبو كريشة رئيس مركز ومدينة المنيا، على استمرار الحملات بنطاق مركز ومدينة المنيا، حفاظا على سلامة المواطنين وتيسيرا لحركتهم وإزالة الإشغالات التي تعيق السير وتمثل تعديا على حرم الطريق والأرصفة الجانبية، وأنه لن يسمح لأى شخص بمخالفة القانون والإزالة الفورية لأى أشغال طريق وعلى تكثيف الحملات الخاصة برفع الإشغالات والمتابعة المستمرة للتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار كورونا.
حملات موسعة لإزالة الإشغالات بغرب المنيا
حملات موسعة لإزالة الإشغالات بغرب المنيا
حملات موسعة لإزالة الإشغالات بغرب المنيا
حملات موسعة لإزالة الإشغالات بغرب المنيا
حملات موسعة لإزالة الإشغالات بغرب المنيا
حملات موسعة لإزالة الإشغالات بغرب المنيا
حملات موسعة لإزالة الإشغالات بغرب المنيا
حملات موسعة لإزالة الإشغالات بغرب المنيا
حملات موسعة لإزالة الإشغالات بغرب المنيا
حملات موسعة لإزالة الإشغالات بغرب المنيا
حملات موسعة لإزالة الإشغالات بغرب المنيا
حملات موسعة لإزالة الإشغالات بغرب المنيا
حملات موسعة لإزالة الإشغالات بغرب المنيا
حملات موسعة لإزالة الإشغالات بغرب المنيا
حملات موسعة لإزالة الإشغالات بغرب المنيا
حملات موسعة لإزالة الإشغالات بغرب المنيا
حملات موسعة لإزالة الإشغالات بغرب المنيا
حملات موسعة لإزالة الإشغالات بغرب المنيا
حملات موسعة لإزالة الإشغالات بغرب المنيا
حملات موسعة لإزالة الإشغالات بغرب المنيا
حملات موسعة لإزالة الإشغالات بغرب المنيا
حملات موسعة لإزالة الإشغالات بغرب المنيا
حملات موسعة لإزالة الإشغالات بغرب المنيا
حملات موسعة لإزالة الإشغالات بغرب المنيا
حملات موسعة لإزالة الإشغالات بغرب المنيا
حملات موسعة لإزالة الإشغالات بغرب المنيا
حملات موسعة لإزالة الإشغالات بغرب المنيا
حملات موسعة لإزالة الإشغالات بغرب المنيا
حملات موسعة لإزالة الإشغالات بغرب المنيا
حملات موسعة لإزالة الإشغالات بغرب المنيا

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