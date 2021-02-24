مصرع وإصابة 5 أشخاص في حادث مروري ببني سويف

لقى شخص مصرعه وأصيب 4 آخرين في حادث تصادم سيارة ميكروباص مع سيارتين نقل، بالقرب من نفق أبو صالح بنطاق محافظة بنى سويف وتم نقلهم إلى المستشفى.وانتقلت 3 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف إلى محل الواقعة وتبين أن الجثة لشخص يدعى عبده عبد القادر محمد حسين 35 سنة ومقيم بمركز ملوى بمحافظة المنيا وتم إيداعه بمشرحة مستشفى بنى سويف التخصصي.والمصابين وهم رامي شحاتة عز الدين 35 سنة مقيم ملوي المنيا سائق مصابا باشتباه كسر بالعمود الفقري، ورامي عصام حبيب 32 سنة ملوى المنيا عامل مصابا باشتباه كسر بالعمود الفقري، ورائد فرج منير 30 سنة ملوى المنيا عامل مصابا بكدمات وسحجات بالجسم، ومروان علي عبد العظيم 30 سنة ملوى المنيا عامل مصابا بجرح قطعي بالراس حوالي 10 سم.وتم تقديم الإسعافات الأولية اللازمة لهم داخل قسم الاستقبال وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.