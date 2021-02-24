لحظة مغادرة ولي العهد السعودي للمستشفى بعد إجراء عملية جراحية (فيديو)

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سمو #ولي_العهد يغادر مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض بعد أن من الله – جل جلاله – عليه بالصحة والعافية.https://t.co/i0cQDHCW5A#واس pic.twitter.com/Q5wUBDnCKR — واس الأخبار الملكية (@spagov) February 24, 2021

‏أعلن الديوان الملكي السعودي، الأربعاء، مغادرة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض بعد جراحة ناجحة بالمنظار لاستئصال التهاب الزائدة الدودية.وأوضح الديوان الملكي في بيان مساء اليوم، أن هذه العملية تكللت بالنجاح، وقد غادر ولي العهد المستشفى، وذلك وفق وكالة الأنباء السعودية واس.ونشر الديوان الملكي مقطع فيديو مصور يظهر لحظة خروج ولي العهد من المستشفى سيرا على الاقدام متوجها نحو سيارته.