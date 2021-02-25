بعد افتتاح محافظ القاهرة.. شاهد منطقة المنيل بعد التطوير

افتتح اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، أعمال تطوير منطقة المنيل بحي مصر القديمة والتي اشتملت على تشجير وتجميل شوارع منيل الروضة وميدان السرايا والقيروان وحديقة إلهامي حسين.ورصدت عدسة "الدستور" أعمال التطوير والتي امتدت لما يقرب من 2 كيلومتر وبتكلفة قدرها 16 مليون جنيه لرفع كفاءته ليتناسب مع عراقة المنطقة التي سكنها الكثير من الأمراء والفنانين والمشاهير والتي تتميز بحالة خاصة وسط القاهرة من حيث الهدوء والموقع المميز.كما رصدت ما تم إنجازه من تجميل وتطوير شامل وحضاري للمرافق وإعادة أعمال الرصف والإنارة والتشجير والطلاء كذلك تركيب لوحات مرورية وإرشادية وصناديق القمامة ورفع المخلفات.وأشاد سكان المنطقة بالأعمال والتطورات التي شهدتها المنطقة، مقدمين الشكر لكل من ساهم في إنجازها وعلى رأسهم اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، واللواء خالد شحاتة، رئيس حي مصر القديمة.