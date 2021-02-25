أسعار مواد البناء اليوم الخميس 25-2-2021
الخميس 25/فبراير/2021 - 05:28 ص
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يرصد لكم موقع "الدستور" في ضوء خدماته المتنوعة، أسعار مواد البناء اليوم الخميس 25-2-2021، وفقًا للتحديثات الأخيرة التي أفادت بها شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية.
سجل سعر حديد التسليح عز استقرار على مدار شهرين ليبلغ نحو 13654 جنيهًا للطن تسليم أرض مصنع.
سعر حديد المصريين
فيما يشهد سعر مصنع حديد المصريين المملوكة لرجل الاعمال احمد ابوهشيمه ثباتا ليبلغ 13550 جنيهًا للطن
سعر حديد الجارحي اليوم
كما لم يشهد سعر حديد الجارحي في مصر أي تغير ليبلغ نحو 13450 جنيها للطن تسليم أرض مصنع.
سعر حديد بشاي للصلب
وسجل أسعار الحديد اليوم نوع بشاي للصلب عند 13450 جنيها للطن ارض مصنع.
سعر حديد السويس للصلب
فيما أستقر سعر حديد السويس للصلب استقراره فى السوق اليوم عند 13550 جنيها.
سعر حديد المراكبي اليوم
ولم يتغير سعر حديد المراكبي عند 13400 جنيه للطن والذي يعد مصنعها ضمن المصانع المتكاملة في مصر.
سعر حديد العشري للصلب
سعر حديد العشري للصلب لم يتغير ليسجل الطن نحو 13300 جنيه تسليم أرض مصنع.
أسعار مواد البناء اليوم الخميس 25-2-2021
سعر الحديد في مصر اليومسعر حديد عز اليوم
سجل سعر حديد التسليح عز استقرار على مدار شهرين ليبلغ نحو 13654 جنيهًا للطن تسليم أرض مصنع.
سعر حديد المصريين
فيما يشهد سعر مصنع حديد المصريين المملوكة لرجل الاعمال احمد ابوهشيمه ثباتا ليبلغ 13550 جنيهًا للطن
سعر حديد الجارحي اليوم
كما لم يشهد سعر حديد الجارحي في مصر أي تغير ليبلغ نحو 13450 جنيها للطن تسليم أرض مصنع.
سعر حديد بشاي للصلب
وسجل أسعار الحديد اليوم نوع بشاي للصلب عند 13450 جنيها للطن ارض مصنع.
سعر حديد السويس للصلب
فيما أستقر سعر حديد السويس للصلب استقراره فى السوق اليوم عند 13550 جنيها.
سعر حديد المراكبي اليوم
ولم يتغير سعر حديد المراكبي عند 13400 جنيه للطن والذي يعد مصنعها ضمن المصانع المتكاملة في مصر.
سعر حديد العشري للصلب
سعر حديد العشري للصلب لم يتغير ليسجل الطن نحو 13300 جنيه تسليم أرض مصنع.
سعر الأسمنت اليومووصل سعر الأسمنت، اليوم الخميس الموافق 25-2-2021، ليترواح بين 695 إلى785 جنيها مصريا للطن الواحد، وذلك في أسمنت أسوان، وأسمنت المخصوص، وأسمنت شورى، وأسمنت الصخرة، وأسمنت السويدي، وأسمنت حلوان، وأسمنت مصر بني سويف، وأسمنت العسكري، وأسمنت النصر، وأسمنت السويس.
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