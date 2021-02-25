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محمد العسيري
الخميس 25 فبراير 2021 الموافق 13 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

أسعار مواد البناء اليوم الخميس 25-2-2021

الخميس 25/فبراير/2021 - 05:28 ص
مواد البناء
مواد البناء
الدستور
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يرصد لكم موقع "الدستور" في ضوء خدماته المتنوعة، أسعار مواد البناء اليوم الخميس 25-2-2021، وفقًا للتحديثات الأخيرة التي أفادت بها شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية.

أسعار مواد البناء اليوم الخميس 25-2-2021

سعر الحديد في مصر اليوم

سعر حديد عز اليوم

سجل سعر حديد التسليح عز استقرار على مدار شهرين ليبلغ نحو 13654 جنيهًا للطن تسليم أرض مصنع.

سعر حديد المصريين

فيما يشهد سعر مصنع حديد المصريين المملوكة لرجل الاعمال احمد ابوهشيمه ثباتا ليبلغ 13550 جنيهًا للطن

سعر حديد الجارحي اليوم

كما لم يشهد سعر حديد الجارحي في مصر أي تغير ليبلغ نحو 13450 جنيها للطن تسليم أرض مصنع.

سعر حديد بشاي للصلب

وسجل أسعار الحديد اليوم نوع بشاي للصلب عند 13450 جنيها للطن ارض مصنع.

سعر حديد السويس للصلب

فيما أستقر سعر حديد السويس للصلب استقراره فى السوق اليوم عند 13550 جنيها.

سعر حديد المراكبي اليوم

ولم يتغير سعر حديد المراكبي عند 13400 جنيه للطن والذي يعد مصنعها ضمن المصانع المتكاملة في مصر.

سعر حديد العشري للصلب

سعر حديد العشري للصلب لم يتغير ليسجل الطن نحو 13300 جنيه تسليم أرض مصنع.

سعر الأسمنت اليوم

ووصل سعر الأسمنت، اليوم الخميس الموافق 25-2-2021، ليترواح بين 695 إلى785 جنيها مصريا للطن الواحد، وذلك في أسمنت أسوان، وأسمنت المخصوص، وأسمنت شورى، وأسمنت الصخرة، وأسمنت السويدي، وأسمنت حلوان، وأسمنت مصر بني سويف، وأسمنت العسكري، وأسمنت النصر، وأسمنت السويس.

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أسعار العملات الأجنبية اليوم

أسعار الرمل اليوم

وسجل سعر الرمل اليوم استقرارًا ملحوظًا، حيث يأتي سعره بين 70-100 جنيه للمتر.

أسعار الطوب اليوم

وتتراوح أسعار الطوب، وفقًا لما أعلنته شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، بين 750-950 جنيهًا للألف طوبة.

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