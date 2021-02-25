أسعار مواد البناء اليوم الخميس 25-2-2021

أسعار العملات الأجنبية اليوم

أسعار الرمل اليوم

أسعار الطوب اليوم

وسجل سعر الرمل اليوم استقرارًا ملحوظًا، حيث يأتي سعره بين 70-100 جنيه للمتر.وتتراوح أسعار الطوب، وفقًا لما أعلنته شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، بين 750-950 جنيهًا للألف طوبة.