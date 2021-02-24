تحقيقات فرنسية مع شركات خدمات صحية بسبب تسرب شامل للبيانات

قالت هيئة مراقبة الخصوصية في فرنسا إنها تجري تحقيقا في تسرب بيانات صحية حساسة لنحو نصف مليون شخص، وقالت إن الشركات المعنية قد تواجه عقوبات شديدة إذا لم تفصح عن تفاصيل هذه الانتهاكات.ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيان للهيئة أن التسريبات "حجمها وخطرها كبير بشكل خاص".وذكرت تقارير صحفية أن قراصنة ربما اخترقوا برامج الكمبيوتر من تصميم شركة "ديدالوس فرانس" والتي تستخدمها المختبرات للفحوص الطبية الطبية.وأشارت هيئة مراقبة الخصوصية إلى تقارير إعلامية عن هذه الحوادث وقالت إنه كان على الشركات أن تبلغها بالانتهاكات في غضون 72 ساعة. وقالت إنه يجب أيضا إبلاغ الأفراد المتضررين، إلا أنه لم يتضح بعد ما إذا كان تم إبلاغ الضحايا بالتسريبات أم لا.