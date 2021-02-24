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الأربعاء 24 فبراير 2021 الموافق 12 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إنشاء مجلس لتعزيز النمو الاقتصادي وخفض الفقر في نيجيريا

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 10:39 م
الرئيس النيجيري محمد
الرئيس النيجيري محمد بخاري
وكالات
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أنشأ الرئيس النيجيري محمد بخاري مجلسا جديدا لتعزيز النمو الاقتصادي وخفض معدلات الفقر في أكبر اقتصاد بأفريقيا.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن "المجلس الوطني لخفض الفقر" الجديد سيتولى تطبيق استراتيجية تستهدف تسريع وتيرة النمو الاقتصادي في نيجييا وإخراج 100 مليون شخص، على الأقل، من دائرة الفقر بحلول عام 2030.

وقال الرئيس عقب تلقيه تقريرا من المجلس الاستشاري الاقتصادي للرئاسة عن معدلات الفقر في البلاد: "هذا البرنامج الطموح يعد تحديا، ولكن يمكن

تحقيقه".

ومن المقرر أن توافق الحكومة على الاستراتيجية الجديدة اليوم.

يذكر أن نيجيريا، وهي أكبر دولة أفريقية من حيث عدد السكان، خرجت من ثاني ركود اقتصادي تتعرض له خلال 4 سنوات، حيث سجل الاقتصاد نموا بمعدل 1ر0% خلال الربع الأخير من العام الماضي. وسجل الاقتصاد النيجيري خلال العام الماضي ككل انكماشا بمعدل9ر1% وهو أكبر انكماش له منذ أكثر من 20
عاما.

ومنذ وصول بخاري للسلطة في عام 2015 يقل معدل النمو الاقتصادي عن معدل نمو السكان وهو ما أدى إلى تراجع متوسط دخل الفرد في نيجيريا.

وبحسب تقديرات البنك الدولي، من المنتظر أن تقذف تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد بحوالي 20 مليون شخص في نيجيريا إلى دائرة الفقر بحلول.2022

ويعتبر حوالي 80 مليون من سكان نيجيريا تحت خط الفقر، وهو أكبر عدد للفقراء في أي دولة.

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