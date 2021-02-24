«إل جي» ترخص نظام تشغيل تلفزيوناتها الذكية WEAP O. S

أعلنت شركة "إل جي" الكورية الجنوبية رائدة صناعة أجهزة اﻹلكترونيات اﻻستهلاكية أن نظام التشغيل الخاص بأجهزتها "WEAP O. S" سيظهر قريبًا على أجهزة التلفزيون ذات العلامات التجارية اﻷخرى ومن بين تلك الشركات التي وقعت اتفاق ترخيص استخدام نظام التشغيل في منتجاتها من أجهزة التلفزيون الذكية مع الشركة الكورية الجنوبية:"آر سي أيه" و"أيونز" و"كونكا".وذكرت "إل جي" في بيان أن القرار سيساهم في تغيير شكل تجارة قطاع إنتاج أجهزة التلفزيون بالنسبة لكل من قطاع التكنولوجيا ومزودي المحتوى، وسيعمل على تعزيز حضور "إل جي" بشكل كبير وبروزها في سوق الترفيه المنزلي العالمي.يأتي ذلك بعد أن كشفت الشركة الكورية الجنوبية عن إصدار محدث من نظام تشغيل "WEAP O. S" خلال معرض اﻹلكترونيات اﻻستهلاكية 2021 في يناير الماضي.