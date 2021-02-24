مبعوث الرئيس الروسي يبحث مع كوبيش تطورات الوضع في ليبيا

أجرى المبعوث الخاص للرئيس الروسي لمنطقة الشرق الأوسط والدول الإفريقية، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوجدانوف، اتصالًا هاتفيًا الأربعاء مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلي ليبيا يان كوبيش، ناقشا خلاله قضايا مهمة تتعلق بالوضع في ليبيا وما حولها.وذكر بيان للخارجية الروسية، نشرته سفارتها بالقاهرة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن الطرفين أكدا، خلال الاتصال الهاتفي، أهمية تكثيف وتنسيق الجهود الدولية بمساعدة الدور المحوري للأمم المتحدة من أجل التوصل إلي تسوية الأزمة الليبية على أساس مبادئ احترام وحدة ليبيا وسلامة أراضيها وسيادتها.