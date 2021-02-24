السودان ينضم لاتفاقيتي مناهضة التعذيب والاختفاء القسري

وافق السودان، الأربعاء، على الانضمام لاتفاقية مناهضة التعذيب وكذلك اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الإختفاء القسري.جاء ذلك في بيان للمندوب السوداني الدائم لدى الأمم المتحدة بجنيف السفير علي بن أبي طالب محمود، خلال كلمته أمام الجلسة العامة للدورة (46) لمجلس حقوق الإنسان.قال محمود إن القرار يأتي اتساقًا مع الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة السودانية في تعزيز احترام وحماية حقوق الإنسان، كما يأتي وفاءً لتعهدات السودان بالانضمام لاتفاقيات حقوق الإنسان الدولية وذلك وفق وكالة الأنباء السودانية سونا.وجدد المندوب السوداني التزام بلاده الكامل بالتعاون مع جميع آليات حقوق الإنسان الإقليمية والدولية بما يعزز من أوضاع حقوق الإنسان في السودان.